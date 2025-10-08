x
08 октября 2025
Tesla представила удешевленные версии моделей Y и 3

время публикации: 08 октября 2025 г., 07:59 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 07:59
AP Photo/David Zalubowski

Производитель электромобилей Tesla Илона Маска представил удешевленные версии кроссовера Model Y и седана Model 3. Кроссовер будет продаваться в США по цене $39,990, примерно на 11% ниже начальной цены премиум-версии.

Снижение стоимости достигнуто за счет сокращения пробега (около 516 км, что на 10% меньше премиум-версии), отсутствия сенсорного экрана для пассажиров на заднем сиденье и сокращения вдвое количества динамиков, а также отсутствия системы автоматического рулевого управления Autosteer.

Стартовая цена удешевленной Model 3 - $36,990.

Обе бюджетные модели будут поставляться с тканевой обивкой сидений, при этом для Model 3 доступна опция веганской кожи.

Основатель и владелец Tesla Илон Маск годами обещает бюджетную модель, предназначенную для широкой публики, однако в прошлом году он отменил планы по производству новой модели электромобиля, которая, по сообщениям, должна была продаваться по цене $25,000.

