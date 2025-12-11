x
11 декабря 2025
последняя новость: 06:37
11 декабря 2025
11 декабря 2025
последняя новость: 06:37
11 декабря 2025
Наука и Хайтек

OpenAI сообщила о росте числа сбоев ChatGPT на устройствах Android

ИИ
время публикации: 11 декабря 2025 г., 01:47 | последнее обновление: 11 декабря 2025 г., 01:47
OpenAI сообщила о росте числа сбоев ChatGPT на устройствах Android
Разработчик чат-бота ChatGPT, компания OpenAI, уведомила, что фиксирует увеличение числа сбоев и ошибок при работе сервиса на смартфонах и планшетах под управлением операционной системы Android.

По данным компании, пользователи жалуются на внезапное закрытие приложения, зависания, а также проблемы с отправкой и получением сообщений. В OpenAI заявили, что специалисты уже анализируют причины неполадок и работают над обновлением, которое должно стабилизировать работу ChatGPT на Android-устройствах.

При этом в компании подчеркнули, что речь идет о частичных сбоях, и у части пользователей приложение продолжает функционировать в штатном режиме. OpenAI рекомендовала тем, кто столкнулся с проблемами, по возможности временно пользоваться веб-версией сервиса.

Наука и Хайтек
