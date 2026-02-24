x
24 февраля 2026
Задержан микроавтобус с 19 палестинскими нелегалами, он будет конфискован

Полиция
Нелегалы
время публикации: 24 февраля 2026 г., 16:49 | последнее обновление: 24 февраля 2026 г., 16:49
Полиция Иерусалимского округа остановила микроавтобус, который вызвал подозрение полицейских. В ходе проверки в салоне были обнаружены 19 палестинских нелегалов, не имевших разрешений на въезд и пребывание в Израиле. Все они были задержаны для допроса.

Водитель микроавтобуса задержан, его подозревают в перевозке нелегалов. Транспортное средство, используемое для совершения преступления, было изъято, полиция инициирует дальнейшее производство по конфискации микроавтобуса в соответствии с законом.

В отношении троих задержанных нелегалов будет подана просьба о продлении ареста, остальные будут депортированы.

Израиль
