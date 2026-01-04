В Германии на доме человека, борющегося с антисемитизмом, оставлен алый символ ХАМАСа

В Темплине во дворе дома Андреаса Бюттнера, уполномоченного по борьбе антисемитизмом земли Бранденбург, неизвестные подожгли садовый домик, оставив на двери алый треугольник, которым ХАМАС помечает свои цели. Этот символ часто используется на антиизраильских демонстрациях в Европе.

Bild.de пишет, что поджог был осуществлен в ночь на 4 января. Экстренные службы получили сообщение о пожаре в 3:30 утра. Пожарные быстро потушили огонь.

В интервью изданию Jüdische Allgemeine Андреас Бюттнер сказал, что "чувство безопасности исчезло". Он отказался строить предположения о том, кто мог это сделать. "Символ говорит сам за себя. Красный треугольник ХАМАСа – это международный символ джихадистского насилия и антисемитизма. Любой, кто его использует, хочет запугать и прославляет террор. Это не протест – это угроза".

Издание пишет, что Бюттнер не намерен сдаваться, он будет продолжать свою работу.