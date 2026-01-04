x
04 января 2026
|
последняя новость: 23:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 января 2026
|
04 января 2026
|
последняя новость: 23:05
04 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Германии на доме человека, борющегося с антисемитизмом, оставлен алый символ ХАМАСа

Германия
ХАМАС
Антисемитизм
время публикации: 04 января 2026 г., 23:05 | последнее обновление: 04 января 2026 г., 23:08
В Германии на доме человека, борющегося с антисемитизмом, оставлен алый символ ХАМАСа
Chat GPT
В Германии на доме человека, борющегося с антисемитизмом, оставлен алый символ ХАМАСа
AP Photo /Darko Vojinovic

В Темплине во дворе дома Андреаса Бюттнера, уполномоченного по борьбе антисемитизмом земли Бранденбург, неизвестные подожгли садовый домик, оставив на двери алый треугольник, которым ХАМАС помечает свои цели. Этот символ часто используется на антиизраильских демонстрациях в Европе.

Bild.de пишет, что поджог был осуществлен в ночь на 4 января. Экстренные службы получили сообщение о пожаре в 3:30 утра. Пожарные быстро потушили огонь.

В интервью изданию Jüdische Allgemeine Андреас Бюттнер сказал, что "чувство безопасности исчезло". Он отказался строить предположения о том, кто мог это сделать. "Символ говорит сам за себя. Красный треугольник ХАМАСа – это международный символ джихадистского насилия и антисемитизма. Любой, кто его использует, хочет запугать и прославляет террор. Это не протест – это угроза".

Издание пишет, что Бюттнер не намерен сдаваться, он будет продолжать свою работу.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 января 2026

На северо-востоке Испании создали "антисемитскую" карту
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 31 декабря 2025

В элитном полку бундесвера расследуются случаи антисемитизма и сексуальных домогательств
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 ноября 2025

Массовые демонстрации в Германии из-за учредительного съезда молодежного крыла AfD