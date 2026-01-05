Iran International: КСИР проводят учения по противоракетной обороне

Сайт иранской оппозиции Iran International сообщил вечером 4 января, что "Корпус стражей исламской революции" (КСИР) проводит учения по противоракетной и противовоздушной обороне. Утверждается, что в нескольких городах, включая Тегеран и Шираз, были слышны залпы зенитных орудий. Iran International при этом ссылается на государственное телевидение Ирана.

Ранее, 22 декабря 2025 года, иранские медиа распространяли видео предполагаемых пусков и заявляли о "ракетных учениях" в Тегеране, Исфахане и Мешхеде, однако позже государственные источники отрицали, что имели место испытания ракет, утверждая, что кадры не связаны с пусками (редакция Reuters отмечала, что не смогла подтвердить подлинность видео).

Отметим, что крупные западные информационные агентства ничего не сообщают о начале учений сил ПВО КСИР. При этом такие агентства, как Reuters, подробно писали про ракетные учения, которые проходили 22 декабря.