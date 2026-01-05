x
05 января 2026
|
последняя новость: 00:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 января 2026
|
05 января 2026
|
последняя новость: 00:42
05 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Iran International: КСИР проводят учения по противоракетной обороне

Иран
КСИР
время публикации: 05 января 2026 г., 00:42 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 00:42
Iran International: КСИР проводят учения по противоракетной обороне
Iranian Army via AP

Сайт иранской оппозиции Iran International сообщил вечером 4 января, что "Корпус стражей исламской революции" (КСИР) проводит учения по противоракетной и противовоздушной обороне. Утверждается, что в нескольких городах, включая Тегеран и Шираз, были слышны залпы зенитных орудий. Iran International при этом ссылается на государственное телевидение Ирана.

Ранее, 22 декабря 2025 года, иранские медиа распространяли видео предполагаемых пусков и заявляли о "ракетных учениях" в Тегеране, Исфахане и Мешхеде, однако позже государственные источники отрицали, что имели место испытания ракет, утверждая, что кадры не связаны с пусками (редакция Reuters отмечала, что не смогла подтвердить подлинность видео).

Отметим, что крупные западные информационные агентства ничего не сообщают о начале учений сил ПВО КСИР. При этом такие агентства, как Reuters, подробно писали про ракетные учения, которые проходили 22 декабря.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 января 2026

Ракетные обстрелы, атаки БПЛА и теракты в Израиле в 2025 году. Статистика
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 декабря 2025

США объявили условия возобновления переговоров с Ираном
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 декабря 2025

В Иране осуществлены ракетные запуски