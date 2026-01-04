x
Израиль

После двухмесячного перерыва Израиль возобновляет переговоры с Сирией

время публикации: 04 января 2026 г., 21:45 | последнее обновление: 04 января 2026 г., 22:31
Нетаниягу во время визита на территорию Сирии
Коби Гидеон/GPO

По информации издания Axios, в понедельник, 5 января, в Париже встретятся представители Израиля и Сирии, чтобы возобновить переговоры о новом соглашении по безопасности при посредничестве США. По данным издания, переговоры рассчитаны на два дня, с сирийской стороны в них ожидается участие главы МИД Асаад Хасан аш-Шибани.

Отмечается, что это будет пятый раунд контактов и первый почти за два месяца: процесс был поставлен на паузу из-за разногласий сторон и после ухода Рона Дермера, который ранее возглавлял израильскую группу.

Целью переговоров является достижение соглашения о демилитаризации юга Сирии и выводе израильских сил из районов, занятых после падения режима Асада. Перед встречей премьер-министр Нетаниягу сформировал новую команду переговорщиков, которую возглавил посол Израиля в США Йехиэль Лайтер.

