Мир
Мир

Недалеко от двух синагог в Вене обнаружена граната

Австрия
время публикации: 04 января 2026 г., 19:40 | последнее обновление: 04 января 2026 г., 19:46
Недалеко от двух синагог в Вене обнаружена граната
AP Photo /Heinz-Peter Bader

Недалеко от двух синагог на улице Темпельгассе в воскресенье, 4 января, была обнаружена ручная граната.

По информации сайта wien.orf.at граната, завернутая в белую ткань, была обнаружена работником одной из синагог. Он вызвал полицию. Предмет был проверен и обезврежен саперами.

Полиция передала, что речь идет о гранате F1 1970-х годов. Выяснилось, что она не содержала взрывчатки и ее детонатор был неисправен. Полиция выясняет, кем и для чего была оставлена граната. При этом следственные органы заявили, что не видят в этом инциденте антисемитской подоплеки.

Мир
