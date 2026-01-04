ЗАКА сообщила об опознании тела израильтянки Шарлот Нидхэм, погибшей в пожаре в Кран-Монтане

Международное подразделение ЗАКА объявило об опознании тела гражданки Израиля Шарлот Нидхэм, считавшейся пропавшей без вести в результате пожара на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана.

Руководивший операцией начальник европейского отделения ЗАКА Нахман Дикштейн заявил: "Это очень тяжелый момент. Мы продолжаем работать вместе с местными властями, представителями еврейской общины и израильским представительством, чтобы убедиться в выполнении всех необходимых действий".

Шарлот Нидхэм, кроме израильского, имела гражданства Великобритании и Франции. Насколько известно, девушка с семьей жила на горнолыжном курорте и подрабатывала бебиситтером.

Ранее было сообщено, что в результате пожара погибли две еврейские девушки, сестры: 15-летняя Алисия и 14-летняя Диана Гунст. Диана – самая юная жертва трагедии. Девочки были членами еврейской общины Лозанны. При этом израильская радиостанция "Кан Бет" отмечает, что пока не установлено, имели ли Алисия и Диана гражданство Израиля.

Начато расследование в отношении администраторов бара Le Constellation. Это граждане Франции, супружеская пара Жак и Джессика Моретти. На данном этапе они подозреваются в непредумышленном убийстве, причинении телесных повреждений по неосторожности и поджоге по неосторожности.

Пожар в баре начался в новогоднюю ночь вскоре после полуночи. Его причиной, считают следователи, стали бенгальские огни, закрепленные на бутылках шампанского. С них пламя перекинулось на потолок, покрытый акустической пеной. По последним данным, погибли 47 человек, из них опознаны 25, 119 человек пострадали.