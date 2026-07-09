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Израиль

В автомобилях полиции Израиля установили новые камеры фиксирования нарушений ПДД

ДТП
Полиция
Штрафы
Автомобили
время публикации: 09 июля 2026 г., 08:05 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 08:05
В автомобилях полиции Израиля установили новые камеры фиксирования нарушений ПДД
Пресс-служба полиции Израиля

Генеральный инспектор полиции Израиля Дани Леви и начальник управления дорожной полиции Хаим Шмуэли объявили о запуске проекта "Шотрей а-Дерех".

В рамках проекта на патрульных автомобилях различных подразделений полиции (не только дорожной) устанавливаются камеры нового поколения, позволяющие фиксировать нарушения ПДД и передавать их в центр транспортного контроля.

Проект "Шотрей а-Дерех" призван расширить возможности полиции по контролю за дорожным движением за счет фиксации нарушений в режиме реального времени и превращения большего числа патрульных машин в активные инструменты контроля.

Материалы, собранные с помощью камер, будут проверяться сотрудниками транспортного центра, которые на их основании смогут выписывать штрафы нарушителям. При этом у самого полицейского, не являющегося дорожным инспектором, нет необходимости вступать в контакт с нарушителем.

На текущий момент камерами оснащены 100 автомобилей, включая автомобиль генинспектора. В дальнейшем проект планируется расширить на сотни дополнительных машин.

Израиль
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