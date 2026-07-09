Гимнастическое колесо. Израильтяне завоевали 6 золотых медалей чемпионата мира

В Германии завершился чемпионат мира по гимнастическому колесу (ренскому колесу).

Израильтянин Алон Хаволник стал победителем многоборья юниорского чемпионата, а также в категориях Straight-Line и Спираль.

Бар Дубински стала победительницей многоборья юниорского чемпионата, а также в категориях Straight-Line и Vault.

Гали Ярски завоевала бронзовую медаль в многоборье юниорского чемпионата.

Wheel Gymnastics - это вид акробатики и гимнастики, в котором спортсмен выполняет различные элементы и вращения внутри или на поверхности двух обручей, соединенных перекладинами