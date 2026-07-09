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Спорт

Гимнастическое колесо. Израильтяне завоевали 6 золотых медалей чемпионата мира

Спорт/важное
время публикации: 09 июля 2026 г., 08:07 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 08:07
Гимнастическое колесо. Израильтяне завоевали 6 золотых медалей чемпионата мира
AP Photo/Francisco Seco, File

В Германии завершился чемпионат мира по гимнастическому колесу (ренскому колесу).

Израильтянин Алон Хаволник стал победителем многоборья юниорского чемпионата, а также в категориях Straight-Line и Спираль.

Бар Дубински стала победительницей многоборья юниорского чемпионата, а также в категориях Straight-Line и Vault.

Гали Ярски завоевала бронзовую медаль в многоборье юниорского чемпионата.

Wheel Gymnastics - это вид акробатики и гимнастики, в котором спортсмен выполняет различные элементы и вращения внутри или на поверхности двух обручей, соединенных перекладинами

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