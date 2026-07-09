Разработан ключ, позволяющий задержанным ешиботникам освобождаться от наручников

В новостной студии 12-го канала ИТВ продемонстрировали приспособление, позволяющее учащимся ешив, задержанным за уклонение от службы в ЦАХАЛе, самостоятельно освобождаться от полицейских наручников. Давид Розенберг, представитель радикального ультраортодоксального течения "Канаим" ("ревнители"), представил зажим-клипсу, напоминающий крепления, используемые на рюкзаках или ремнях.

Устройство изготовлено из пластика, благодаря чему его можно незаметно пронести через полицейские металлодетекторы. Внутри зажима скрыт миниатюрный ключ от наручников, который при необходимости легко извлекается.

Для проверки эффективности устройства корреспондента канала Эли Хиршмана заковали в настоящие металлические наручники. Используя спрятанный ключ, он сумел освободиться всего за несколько секунд. Ведущий программы Одед Бен-Ами выразил удивление изобретательностью, завершив эксперимент репликой: "И всё это – несмотря на отсутствие обязательных школьных предметов [в ультраортодоксальных учебных заведениях]? Невероятно".