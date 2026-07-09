66-летний израильтянин обнаружен мертвым в гостинице в Батуми

Гражданин Израиля в возрасте 66-лет, проживавший на севере страны, скончался в ходе отдыха в Грузии. Мужчина был найден без признаков жизни в лобби отеля, где он проживал в Батуми.

Сообщение о смерти израильтянина было передано в диспетчерский центр организации ЗАКА.

Глава международного подразделения ЗАКА Барух Нидам сообщил, что сразу после получения информации сотрудники подразделения приступили к взаимодействию с местными властями для оформления необходимых процедур и организации отправки тела в Израиль для похорон.