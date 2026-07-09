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Спорт

Пьерлуиджи Коллина ответил на претензии египтян

Футбол
Скандалы в спорте
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 09 июля 2026 г., 11:36 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 11:44
Победный гол
AP Photo/Chris Carlson

Египетская футбольная ассоциация подала жалобу на бригаду арбитров, судивших матч Аргентина - Египет.

Аргентинцы победили 3:2, проигрывая на 79-й минуте 0:2.

В заявлении египтян указывается на "ненадлежащее использование системы VAR".

Глава судейского комитета Пьерлуиджи Коллина ответил на претензии египтян. Он указал, что в эпизоде с отмененным голом Зико Аттиа наступил на ногу Лисандро Мартинесу.

В ситуации с победным голом судьи и видеоассистенты не сочли столкновение Мохамеда Салаха и Хулиана Альвареса нарушением правил.

Спорт
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