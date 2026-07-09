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Израиль

В Кирьят-Гате 15-летняя девушка упала с высоты, ее состояние тяжелое

Мада
время публикации: 09 июля 2026 г., 20:05 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 20:05
В Кирьят-Гате 15-летняя девушка упала с высоты, ее состояние тяжелое
Пресс-служба МАДА

Вечером в службу скорой помощи поступило сообщение из Кирьят-Гата о падении человека с большой высоты. Фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" передали, что 15-летняя девушка получила тяжелую черепно-мозговую травму.

Парамедики рассказывают, что нашли девушку лежащей на земле без сознания. По словам очевидцев, она упала с высоты около пяти метров. Ей была оказана первая помощь на месте, после чего в реанимационном автомобиле девушка была доставлена в больницу "Сорока". Врачи оценивают состояние пациентки как тяжелое.

Израиль
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