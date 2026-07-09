Обнаружены неуловимые современными тестами агрегаты белка, связанного с ранним Альцгеймером

Исследователи из Университета Бар-Илан совместно с коллегами обнаружили скрытые механизмы развития Альцгеймера на самой ранней стадии заболевания.

В исследовании, опубликованном в журнале Alzheimer's & Dementia, ученые обратили внимание на крошечные токсичные белковые агрегаты, которые запускают разрушение клеток мозга за много лет до проявления первых симптомов болезни. Обычные сканеры надежно фиксируют крупные амилоидные бляшки, но эти крошечные белковые агрегаты до сих пор оставались невидимыми для клинических тестов.

Чтобы зарегистрировать эти неуловимые белки ученые создали специальные молекулы, которые игнорируют крупные бляшки, а связываются только этими крошечными агрегатами. Снабженные флуоресцентными метками или радиоактивной медью, молекулы позволили визуализировать токсичные скопления в тканях. Эксперименты на специальных моделях мышей подтвердили, что эти крошечные белки нарушают работу митохондрий нервных клеток и ухудшают связь между нейронами еще до появления воспаления.

"Это исследование демонстрирует, что разработанная технология может обнаружить механизмы заболевания, остававшиеся скрытыми из-за того, что существующие диагностические инструменты не видят эти токсичные белки", – отмечают авторы работы.

Открытие имеет большое значение для ранней диагностики болезни Альцгеймера. Сейчас технологию продвигает к клиническому применению стартап ApexBio. Компания проводит доклинические испытания и готовится к первой фазе тестов на людях.