Турция перебросила на Северный Кипр самолеты F-16

Министерство обороны Турции сообщило о переброске на Северный Кипр шести боевых самолетов F-16, чтобы обеспечить защиту турецкого населения, обещав в случае необходимости принять дополнительные меры.

В ходе нынешней войны расположенная на Кипре британская военная база Акротири подвергалась ударам, как предполагается, со стороны "Хизбаллы". Европейские государства направили в Восточное Средиземноморье корабли для защиты острова.

Турецкая республика Северного Кипра – государственное образование, признанное только Турцией и зависящее от него экономически. Переброска самолетов фактически означает усиление турецкого военного присутствия на острове.