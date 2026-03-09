Турция перебросила на Северный Кипр самолеты F-16
время публикации: 09 марта 2026 г., 10:54 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 10:59
Министерство обороны Турции сообщило о переброске на Северный Кипр шести боевых самолетов F-16, чтобы обеспечить защиту турецкого населения, обещав в случае необходимости принять дополнительные меры.
В ходе нынешней войны расположенная на Кипре британская военная база Акротири подвергалась ударам, как предполагается, со стороны "Хизбаллы". Европейские государства направили в Восточное Средиземноморье корабли для защиты острова.
Турецкая республика Северного Кипра – государственное образование, признанное только Турцией и зависящее от него экономически. Переброска самолетов фактически означает усиление турецкого военного присутствия на острове.