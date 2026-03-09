Новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи. Штрихи к портрету

Ассамблея экспертов, в который входят 88 шиитских богословов, избрал новым верховным лидером Ирана 56-летнего Моджтабу Хаменеи, сына предыдущего рахбара Али Хаменеи, ликвидированного в результате израильского удара 28 февраля 2026 года.

Несмотря на то, что Исламская республика традиционно осуждала переход власти по наследству r как монархическую традицию, Моджтабу в течение последних лет называли в числе главных претендентов на власть. Согласно сообщениям, он был заместителем руководителя канцелярии верховного лидера и правой рукой своего отца.

Это влияние он использовал, в том числе, для личного обогащения, создав финансовую империю, контролирующую значительную часть иранской экономики. Противники обвиняют его в коррупции. По публикациям СМИ, он владеет недвижимостью за границей на сотни миллионов долларов.

Еще одним аргументом, который мог помешать Хаменеи-младшему возглавить государство, было то, что он официально не признан аятоллой. Однако упоминать его как аятоллу начали еще несколько лет назад, особенно часто – в последние дни. Можно вспомнить, что и его отец был провозглашен аятоллой, только возглавив Иран после смерти Рухоллы Хоменеи.

Моджтаба придерживается крайне консервативных взглядов и тесно связан с Корпусом стражей исламской революции. Считается, что давление КСИР на Ассамблею экспертов сыграло важную роль в его избрании. Он последовательно выступает за жесткое подавление любых оппозиционных выступлений.

Новый глава Ирана – второй сын Али Хаменеи. Он родился в Мешхеде в 1969 году. Утверждается, что его род восходит к имаму Хусейну бин Али. Моджтаба служил в Корпусе стражей, а религиозное образование получил в священном городе Кум. Пост верховного лидера – первая выборная должность в его карьере.

Как сообщается, Моджтаба был среди иранских лидеров, которых предполагалось ликвидировать при ударе 28 февраля, однако смог уцелеть, потеряв часть семьи. Это ореол мученичества, скорее всего, будет использован в пропаганде. При этом руководители Израиля заявляли: кто бы ни был избран новым верховным лидером, дни его сочтены.

Добавим, что должность была создана по инициативе Рухоллы Хомейни, основателя Исламской республики, выступавшего в поддержку "вилаят аль-факих" – государства, во главе которого стоит знаток шариата. "Главное требование к рахбару – Верховному лидеру Исламской республики – это быть непререкаемым авторитетом в области исламского права, в богословии и в религии в целом", – рассказал нашей редакции в 2024 году иранист Михаил Бородкин.

При этом рахбар полноценным политическим лидером. "Отчасти это соответствует первым представлениям о том, каким должно быть исламское государство – когда после смерти пророка Мухаммада его сподвижники выбирали халифа, который сочетал и духовную, и политическую власть. И с точки зрения Хомейни, это единственно правильный вариант управления страной. Он считал, что ислам проникает во все сферы жизни, что государство должно жить в соответствии с исламскими нормами. И поэтому лучше всего, чтобы руководил государством богослов", – сказал эксперт.

По конституции Исламской республики ему подчинен весь силовой аппарат. Ему напрямую подчиняются командующий Корпусом стражей Исламской революции, командующий вооруженными силами, командующий силами "Басидж", входящими в КСИР, судебная система. Верховный руководитель утверждает результаты выборов президента. А может и не утвердить – он не обязан принимать эти выборы.

Он также назначает Совет стражей конституции – орган, который проверяет законы на соответствие нормам исламской конституции и утверждает кандидатов на выборные должности. Он может отстранить любого, кого сочтет неподходящим. Совет состоит из 12 человек, шестерых назначает рахбар, а еще шестерых – глава судебной системы, которого тоже назначает рахбар. По сути, его власть ограничена только исламскими нормами.