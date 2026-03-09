Скончался мотоциклист, разбившийся в Кирьят-Моцкине во время ракетной тревоги

Администрация медицинского центра РАМБАМ в Хайфе сообщила о смерти 22-летнего мужчины, который был доставлен в больницу после ДТП в Кирьят-Моцкине: во время ракетной тревоги молодой человек не справился с управлением мотоциклом и упал.

Он получил крайне тяжелые травмы и поступил в больницу в критическом состоянии. Врачи пытались спасти его много часов, но их усилия оказались безуспешными.