Израиль

Скончался мотоциклист, разбившийся в Кирьят-Моцкине во время ракетной тревоги

ДТП
Погибшие
время публикации: 09 марта 2026 г., 09:15 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 09:22
Скончался мотоциклист, разбившийся в Кирьят-Моцкине во время ракетной тревоги
Пресс-служба МАДА

Администрация медицинского центра РАМБАМ в Хайфе сообщила о смерти 22-летнего мужчины, который был доставлен в больницу после ДТП в Кирьят-Моцкине: во время ракетной тревоги молодой человек не справился с управлением мотоциклом и упал.

Он получил крайне тяжелые травмы и поступил в больницу в критическом состоянии. Врачи пытались спасти его много часов, но их усилия оказались безуспешными.

