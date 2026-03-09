x
09 марта 2026
Взрыв у здания синагоги в бельгийском Льеже

время публикации: 09 марта 2026 г., 09:55 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 10:04
Взрыв у здания синагоги в бельгийском Льеже
AP Photo/Omar Havana

В ночь на 9 марта была предпринята попытка взрыва синагоги в городе Льеж на востоке Бельгии. Пострадавших нет, но зданию причинен ущерб, в окрестных домах выбиты окна.

Как сообщает полиция, взрыв произошел около четырех часов утра по местному времени. На место прибыли крупные силы полиции, здание оцеплено, ведется следствие.

Мэр города Вилли Демейер назвал происшедшее "крайним актом насилия и антисемитизма".

