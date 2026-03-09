Почта Израиля возобновила доставку посылок из-за границы

Почта Израиля сообщила о возобновлении в конце прошлой недели поступления посылок с международных торговых площадок, в первую очередь – из Китая и Европы.

В течение недели ожидается также прибытие посылок из США. Это стало возможным после возобновления гражданских рейсов в аэропорт Бен-Гурион.

По данным почтовой компании, сотрудничающей с Next, Amazon, AliExpress, Shein и Temu и другими порталами, объемы доставки посылок пока невелики и на данном этапе включают главным образом посылки, заказанные ещё до начала войны и закрытия воздушного пространства 28 февраля.