Почта Израиля возобновила доставку посылок из-за границы
время публикации: 09 марта 2026 г., 09:54 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 09:54
Почта Израиля сообщила о возобновлении в конце прошлой недели поступления посылок с международных торговых площадок, в первую очередь – из Китая и Европы.
В течение недели ожидается также прибытие посылок из США. Это стало возможным после возобновления гражданских рейсов в аэропорт Бен-Гурион.
По данным почтовой компании, сотрудничающей с Next, Amazon, AliExpress, Shein и Temu и другими порталами, объемы доставки посылок пока невелики и на данном этапе включают главным образом посылки, заказанные ещё до начала войны и закрытия воздушного пространства 28 февраля.