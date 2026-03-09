Тель-Авивская биржа начала неделю торгов с резкого снижения котировок

Если в первые дни войны торги на Тель-Авивской фондовой бирже сопровождались взлетом котировок, то вторую неделю войны TASE начала достаточно глубоко в красной зоне.

Индекс ТА-35 упал с утра на 2,3%, индекс ТА-125 – на 2,5%, ТА-НАДЛАН (недвижимость) – на 2,3%, ТА-"Битуах" (страхование") – на 4%.

В плюсе остаются оборонные компании (акции "Эльбит" подорожали с утра на 5,2%) и энергетический сектор (Хайфский НПЗ вырос на 5%, "Тамар Петролеум" – на 4%).