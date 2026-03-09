x
09 марта 2026
Израиль

МАДА: в результате попадания ракеты в Холоне есть погибший

Война с Ираном
время публикации: 09 марта 2026 г., 11:31 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 12:11
МАДА: пострадавшие в тяжелом состоянии в результате ракетного обстрела
AP Photo/Bilal Hussein

"Маген Давид Адом" сообщает о двоих мужчинах, которые получили тяжелые ранения в результате прилета ракеты в центре Израиля. По предварительным данным, они находились на строительной площадке во время обстрела.

Вскоре поступило сообщение о смерти одного из них, состояние второго критическое. Речь идет об иностранных рабочих, которые были заняты на строительных работах.

По словам медиков, в результате попадания ракеты на строительную площадку произошли значительные разрушения. Двое пострадавших были обнаружены без сознания с крайне тяжелыми осколочными ранениями вследствие взрыва. Медики начали оказывать пострадавшим помощь, но вскоре были вынуждены констатировать смерть одного из них. Второй был эвакуирован в больницу в критическом состоянии.

Сообщается также о мужчине в возрасте около 40 лет в тяжелом состоянии в связи с осколочными ранениями в Ор-Йегуде. Пострадавшего эвакуируют в больницу "Шиба". Муниципалитет Ор-Йегуды опубликовал пояснения: в момент ракетного обстрела пострадавший не находился в защищенном пространстве.

Экстренные службы работают в настоящий момент на нескольких точках падений обломков ракет и перехватчиков в центральной части Израиля.

Информация уточняется.

Израиль
