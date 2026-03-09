Уничтожена группа боевиков в христианской деревне на юге Ливана. Видео
время публикации: 09 марта 2026 г., 12:56 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 13:04
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что бойцы 300-й бригады под командованием 146-й дивизии действуют в южном Ливане. Они обнаружили группу боевиков террористической организации "Хизбалла", которые входили в здание в христианской деревне, расположенной на юге Ливана. Бойцы навели истребитель ВВС, который нанес удар и ликвидировал боевиков.
В сообщении подчеркивается, что присутствие террористов в районе деревни является еще одним примером циничного использования гражданской инфраструктуры в террористических целях террористической организацией "Хизбалла".