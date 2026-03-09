x
09 марта 2026
Израиль

Уничтожена группа боевиков в христианской деревне на юге Ливана. Видео

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
Война с Ираном
время публикации: 09 марта 2026 г., 12:56 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 13:04
Уничтожена группа боевиков в христианской деревне на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что бойцы 300-й бригады под командованием 146-й дивизии действуют в южном Ливане. Они обнаружили группу боевиков террористической организации "Хизбалла", которые входили в здание в христианской деревне, расположенной на юге Ливана. Бойцы навели истребитель ВВС, который нанес удар и ликвидировал боевиков.

В сообщении подчеркивается, что присутствие террористов в районе деревни является еще одним примером циничного использования гражданской инфраструктуры в террористических целях террористической организацией "Хизбалла".

// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 марта 2026

10-й день войны "Рычание льва": Иран и "Хизбалла" продолжают обстрелы Израиля