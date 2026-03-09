Парламентские выборы в Ливане отложены на два года

Парламент Ливана принял решение отложить на два года парламентские выборы и продлении на этот срок своих депутатских полномочий. В поддержку решения проголосовали 76 депутатов, 41 проголосовал против при четырех воздержавшихся.

Выборы должны были состояться 10 мая. Решение об их переносе объясняются ситуацией в сфере безопасности. Как отмечают иностранные СМИ, во время голосования над южными районами Бейрута находились израильские боевые самолеты.

О том, что выборы будут перенесены, стало известно еще 3 марта. Соответствующей договоренности достигли президент Ливана Жозеф Аун, премьер-министр Наваф Салам и председатель парламента Наби Берри.