09 марта 2026
Ближний Восток

Парламентские выборы в Ливане отложены на два года

Ливан
Война с Ираном
время публикации: 09 марта 2026 г., 13:15 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 13:20
Парламентские выборы в Ливане отложены на два года
AP Photo/Hussein Malla

Парламент Ливана принял решение отложить на два года парламентские выборы и продлении на этот срок своих депутатских полномочий. В поддержку решения проголосовали 76 депутатов, 41 проголосовал против при четырех воздержавшихся.

Выборы должны были состояться 10 мая. Решение об их переносе объясняются ситуацией в сфере безопасности. Как отмечают иностранные СМИ, во время голосования над южными районами Бейрута находились израильские боевые самолеты.

О том, что выборы будут перенесены, стало известно еще 3 марта. Соответствующей договоренности достигли президент Ливана Жозеф Аун, премьер-министр Наваф Салам и председатель парламента Наби Берри.

Ближний Восток
