Пострадавшие от войны подали более 8400 заявлений на возмещение ущерба

С начала войны "Рычание льва" в Компенсационный фонд при Налоговом управлении ("Керен а-Пицуим") поступило 8417 заявлений о возмещении имущественного ущерба.

Из этих запросов 6144 связаны с ущербом зданиям, 972 – с ущербом содержимого квартир и оборудования, 1224 – с ущербом транспортным средствам и 77 – по прочим видам ущерба.

По состоянию на утро понедельника по всей стране работает 71 команда Компенсационного фонда: 22 – в центральном регионе, 33 – в районе Бейт-Шемеша и Беэр-Шевы и 11 – на севере. Дополнительные команды работают в гостиницах, где размещены эвакуированные.