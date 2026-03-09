x
09 марта 2026
Экономика

Пострадавшие от войны подали более 8400 заявлений на возмещение ущерба

Война с Ираном
Компенсации и выплаты
время публикации: 09 марта 2026 г., 13:05 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 13:05
Пострадавшие от войны подали более 8400 заявлений на возмещение ущерба
Chaim Goldberg/Flash90

С начала войны "Рычание льва" в Компенсационный фонд при Налоговом управлении ("Керен а-Пицуим") поступило 8417 заявлений о возмещении имущественного ущерба.

Из этих запросов 6144 связаны с ущербом зданиям, 972 – с ущербом содержимого квартир и оборудования, 1224 – с ущербом транспортным средствам и 77 – по прочим видам ущерба.

По состоянию на утро понедельника по всей стране работает 71 команда Компенсационного фонда: 22 – в центральном регионе, 33 – в районе Бейт-Шемеша и Беэр-Шевы и 11 – на севере. Дополнительные команды работают в гостиницах, где размещены эвакуированные.

