09 марта 2026
Представитель Израиля: "Война в Ливане продолжится до разгрома "Хизбаллы"

время публикации: 09 марта 2026 г., 13:06 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 13:24
Представитель Израиля: "Война в Ливане продолжится до разгрома "Хизбаллы""
AP Photo/Ariel Schalit

Высокопоставленный израильский военный источник заявил в эфире телеканала "Аль Хадат", что операция в Ливане продолжится до полного разгрома "Хизбаллы". Это заявление цитируют многие израильские СМИ.

"Хизбалла" перестанет быть фактором, какой бы ни была цена. На данный момент нет никаких переговоров с правительством Ливана, переговоров, которые пройдут в будущем. Противостояние продлится дольше ожидаемого, мы говорим о неделях", – заявил источник.

