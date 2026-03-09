Представитель Израиля: "Война в Ливане продолжится до разгрома "Хизбаллы"
время публикации: 09 марта 2026 г., 13:06 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 13:24
Высокопоставленный израильский военный источник заявил в эфире телеканала "Аль Хадат", что операция в Ливане продолжится до полного разгрома "Хизбаллы". Это заявление цитируют многие израильские СМИ.
"Хизбалла" перестанет быть фактором, какой бы ни была цена. На данный момент нет никаких переговоров с правительством Ливана, переговоров, которые пройдут в будущем. Противостояние продлится дольше ожидаемого, мы говорим о неделях", – заявил источник.