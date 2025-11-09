The Marker сообщает о рекордной прибыли основных израильских банков

По оценке редакции The Marker, пять крупнейших банков Израиля по итогам за январь-сентябрь 2025 года заработали около 25,1 млрд шекелей чистой прибыли, что на 11% больше, чем годом ранее.

Речь идет о банках "Леуми", "Апоалим", "Дисконт", "Мизрахи-Тефахот", "Бейн Леуми а-Ришон".

На фоне общественного давления ведущие частные банки Израиля презентовали набор "послаблений" – от мелких денежных бонусов и скидок по комиссиям до точечных снижений ставок по ипотеке и потребительским кредитам.