Экономика

The Marker сообщает о рекордной прибыли основных израильских банков

время публикации: 09 ноября 2025 г., 08:53 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 08:58
The Marker сообщает о рекордной прибыли основных израильских банков
Flash90. Фото: М.Альстер

По оценке редакции The Marker, пять крупнейших банков Израиля по итогам за январь-сентябрь 2025 года заработали около 25,1 млрд шекелей чистой прибыли, что на 11% больше, чем годом ранее.

Речь идет о банках "Леуми", "Апоалим", "Дисконт", "Мизрахи-Тефахот", "Бейн Леуми а-Ришон".

На фоне общественного давления ведущие частные банки Израиля презентовали набор "послаблений" – от мелких денежных бонусов и скидок по комиссиям до точечных снижений ставок по ипотеке и потребительским кредитам.

