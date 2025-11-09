Минфин Израиля предлагает поднять квоту газа для внутреннего рынка на 17%

Министерство финансов Израиля вынесло на согласование пакет поправок по газовому рынку: обязательная доля газа, резервируемого для внутреннего потребления, должна вырасти на 17%, пишет The Marker.

Согласно планам минфина, после достижения целевого показателя 30% выработки из возобновляемых источников энергии квота вернется к прежнему уровню. В 2024 году было около 14,7%, к концу 2025-го прогнозируется примерно 17%.

Минфин также добивается права вето на ключевые решения министра энергетики в газовой сфере.

Ведомственные обсуждения идут на фоне предупреждений о росте концентрации и дефиците предложения на внутреннем рынке, если экспорт из крупных месторождений (прежде всего "Левиафан" и "Тамар") будет расширяться быстрее, чем подпитка израильского сегмента.