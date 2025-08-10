x
Здоровье

У трехлетней девочки отказала печень из-за передозировки "Акамолем"

Больницы
Лекарства
Дети
время публикации: 10 августа 2025 г., 16:30 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 16:43
У трехлетней девочки отказала печень из-за передозировки "Акамолем"
Chaim Goldberg/Flash90

Маленькая девочка с севера Израиля госпитализирована в больнице РАМБАМ в состоянии тяжелой печеночной недостаточности после того, как ее родители в течение пяти дней подряд давали ей двойную дозу "Акамоля" – самого известного и популярного средства от повышенной температуры и боли у детей.

Как сообщает 12 канал ИТВ, несколько дней у ребенка была высокая температура, рвота и понос. Затем она была доставлена в отделение неотложной помощи больницы РАММБАМ в состоянии помутненного сознания: медики предположили, что причиной было сочетание сильного обезвоживания и вирусного заболевания.

Показатели ребенка продолжали ухудшаться, в течение несколько часов произошло тревожное ухудшение показателей ферментов печени. Из опроса родителей выяснилось, что в надежде сбить ребенку температуру, они давали девочке "Акамоль" в сиропе, и одновременно с этим ставили свечи с парацетамолом, не понимая, что речь идет об одном действующем веществе.

В результате передозировки парацетамолом у девочки развилась тяжелая печеночная недостаточность. Если состояние ребенка не улучшится, девочке потребуется пересадка печени.

Чтобы избегать подобных случаев, врачи рекомендуют выбрать только один препарат для снижения температуры и использовать его на протяжении всего периода болезни; важно внимательно читать инструкцию и соблюдать дозировку, отмеряя лекарство оригинальным мерным инструментом (шприц или стаканчик). Важно также соблюдать минимальный временной интервал между дозами и не превышать максимальное количество доз в сутки. Записывайте время приема лекарства и дозировку. Если температура не снижается – обратитесь к педиатру.

При подозрении на отравление следует обращаться в Национальный информационный центр об отравлениях по телефону 04-7771900.

Здоровье
