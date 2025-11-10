Новое лазерное лечение может остановить слепоту до ее наступления

Ученые из Университета Аалто разработали перспективную технологию, способную замедлить или даже остановить развитие ранних стадий сухой возрастной макулярной дегенерации сетчатки. По словам исследователей, их метод направлен на усиление естественных защитных механизмов клеток сетчатки с помощью тщательно контролируемого теплового воздействия.

Суть терапии заключается в мягком повышении температуры пораженной области всего на несколько градусов. Это технически сложная задача, поскольку температура за сетчаткой трудноизмерима, а превышение порога в 45 °C может привести к повреждению тканей. Чтобы избежать этого, команда разработала систему, позволяющую отслеживать температуру в режиме реального времени и точно управлять нагревом при помощи ближнего инфракрасного света. Такой подход обеспечивает безопасность процедуры и позволяет использовать тепло для активации естественных процессов восстановления глаза на клеточном уровне. Когда белки в тканях глаза сворачиваются неправильно, клетки могут реагировать разными способами. Один из них – выработка белков теплового шока, которые появляются в ответ на стресс и помогают поврежденным белкам вернуть нормальную структуру. Если же этот механизм не срабатывает, дефектные белки расщепляются на аминокислоты и используются повторно.

Новая технология уже показала обнадеживающие результаты в экспериментах на животных – в частности, на мышах и свиньях. Клинические испытания с участием людей планируется начать весной 2026 года в Финляндии. На первом этапе исследователи намерены подтвердить безопасность лазерной терапии, а затем определить оптимальную частоту ее проведения для получения устойчивого лечебного эффекта. Результаты работы были опубликованы в журнале Nature Communications.