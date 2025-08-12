x
12 августа 2025
Здоровье

Израильские ученые остановили потерю веса при раке, блокируя связь печени с мозгом

Онкология
Исследования
Израильские ученые
время публикации: 12 августа 2025 г., 17:33 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 16:59
Израильские ученые остановили потерю веса при раке, блокируя связь печени с мозгом
Wikipedia.org. Фото: Schekinov Alexey Victorovich

Ученые из Института Вейцмана совместно с зарубежными коллегами открыли революционный механизм борьбы с раком. Они показали, что блокирование блуждающего нерва может спасти жизни больных. Работа опубликована в журнале Cell.

Почти треть смертей от рака происходит не из-за самой опухоли, а из-за кахексии – смертельного метаболического синдрома, при котором пациенты стремительно теряют вес, включая мышечную массу и жировые отложения. До недавнего времени это состояние считалось неизлечимым, но новое исследование дает надежду.

Команда ученых обнаружила, что одной из главных причин развития кахексии является нарушение коммуникации между мозгом и печенью через блуждающий нерв. Когда воспаление, вызванное раком, нарушает нормальную работу этого важнейшего канала связи, происходит повреждение метаболизма печени, что и приводит к развитию угрожающего жизни синдрома.

Исследование показало убедительные результаты на лабораторных мышах. Целенаправленная блокировка правого блуждающего нерва – даже при использовании неинвазивных методов – полностью предотвратила развитие кахексии у подопытных животных. Более того, такое вмешательство усилило эффективность химиотерапии и значительно улучшило общее состояние здоровья и выживаемость мышей.

Особенно обнадеживает то, что предложенный метод уже проходит клинические испытания на людях. Поскольку он основан на технологиях, одобренных для клинического применения, новый подход может относительно быстро прийти к пациентам и кардинально изменить качество их жизни.

Эта работа демонстрирует критическую важность коммуникации между мозгом и органами тела в поддержании здоровья и дает понимание сложных механизмов онкологических процессов.

Здоровье
