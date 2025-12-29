Iran International: КСИР разрабатывает неконвенциональные боеголовки для метящих в Израиль ракет

Как утверждает сайт иранской оппозиции Iran International со ссылкой на информированные военные источники, Корпус стражей Исламской революции ведет разработку химических и биологических боеголовок для ракет большого радиуса.

Разработкой неконвенциональных боеголовок занимаются аэрокосмические силы КСИР. При этом пусковые установки баллистических ракет переносятся на восток Ирана. Согласно источникам, в последние месяцы эта деятельность активизировалась в связи с опасениями Ирана по поводу новой прямой конфронтации с Израилем и США.

Иранская угроза станет одной из основных тем переговоров премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента США Дональда Трампа, которые пройдут 29 декабря во Флориде. Согласно публикациям СМИ, израильский лидер представит план атаки иранских объектов, связанных с производством баллистических ракет.

Iran International цитирует один из источников, по словам которого, КСИР считает химическое и бактериологическое оружие надежным сдерживающим фактором на случай такого удара. Иранское руководство считает, что новый военный конфликт может представлять угрозу для самого существования режима.

"Цель – значительно увеличить цену, которую противнику придется заплатить в случае конфликта. В высших эшелонах Исламской республики считают, что в случае угрозы ее существованию применение неконвенциональных вооружений будет оправдано", – сообщил собеседник сайта.

По мнению аналитиков, если эта информация соответствует истине, речь идет о значительном изменении регионального баланса сдерживания. Развертывание подобного оружия может привести к ужесточению режима санкций против Ирана. При этом режим аятолл утверждает, что не стремится к обладанию оружием массового поражения.