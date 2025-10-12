Исследование выявило рост числа сердечных осложнений во время беременности

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Circulation, сердечно-сосудистые осложнения могут развиваться примерно у каждой седьмой женщины во время беременности, даже если ранее у нее не было сердечных заболеваний. Ученые в своих заметках подчеркнули, что сердечно-сосудистые осложнения ответственны за более трети случаев материнской смертности и входят в число ведущих причин заболеваний у беременных женщин.

В исследовании отслеживались беременности пациенток, проходивших лечение в системе здравоохранения больницы Mass General Brigham в Новой Англии. Результаты показали, что наибольшее увеличение числа сердечных проблем наблюдалось у женщин, у которых уже были заболевания сердца. При этом рост сердечных осложнений наблюдался во всех возрастных группах, включая женщин без предыдущих проблем с сердцем. Ученые отметили увеличение факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний до и во время беременности: ожирение выросло с 2% в 2001 году до 16% в 2019 году; высокое артериальное давление увеличилось с 3% до 12%; повышенный уровень холестерина вырос с 3% до 10%; диабет увеличился с 1% до 3%.

Ученые отмечают, что большинство этих факторов риска можно контролировать с помощью изменений образа жизни или приёмом медикаментов. Однако многие пациенты даже не подозревают о наличии таких заболеваний или о том, что относятся к группе риска. Во время беременности важно внимательно следить за своим здоровьем: прислушивайтесь к своему организму и советам врача, чтобы своевременно решать возникающие проблемы. Не стоит забывать и о послеродовом периоде – он также критически важен для состояния сердца. Начиная с дородового периода и продолжая после родов, у женщин есть возможности принимать меры для поддержания здоровья сердца, предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний и сохранения общего благополучия на долгие годы.