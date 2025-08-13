Двухлетний ребенок скончался от кори, он не был вакцинирован

Министерство здравоохранения сообщило в среду, 13 августа, о смерти двухлетнего ребенка от осложнений кори. В течение последних несколько недель мальчик был госпитализирован в отделении детской реанимации, он был подключен к ЭКМО из-за отказа легких.

Минздрав настоятельно призывает вакцинироваться от кори. С начала вспышки кори в Израиле прошло около трех месяцев, за это время были диагностированы 503 случая болезни, 187 пациентов больны корью сейчас.

Большинство диагностированных недавно – из районов Иерусалима и Бейт-Шемеша, при этом большинство госпитализированных с осложнениями болезни – дети, которые не были вакцинированы.

На сегодняшний день с осложнениями кори госпитализированы 12 детей, все они в возрасте до шести лет. Трое из них находятся в отделениях интенсивной терапии, один подключен к ЭКМО.

Все госпитализированные дети не привиты от кори, за исключением двух случаев, статус вакцинации которых выясняется.

81% заболевших корью – дети, большинство из них не были вакцинированы. Министерство здравоохранения призывает родителей завершить плановую вакцинацию детей, включая прививку против кори. Проверить статус вакцинации можно в цифровом паспорте прививок в личном кабинете на сайте государственных услуг.

Инструкции и дополнительная информация опубликованы на сайте министерства здравоохранения по следующей ссылке (страница на русском языке).

Если вы плохо себя чувствуете – пожалуйста, избегайте посещения массовых мероприятий. В случае симптомов кори важно согласовать свой визит в поликлинику или отделение неотложной помощи и уведомить о своих симптомах медперсонал.

Корь – одно из самых заразных заболеваний, известных науке. По оценкам, риск заражения у непривитых людей после контакта с больным составляет около 90%. То есть в непривитой группе 9 из 10 человек заразятся корью при контакте с инфицированным.

Симптомы кори обычно появляются через 10 – 14 дней после контакта с вирусом, но также могут возникать между 6 и 21 днем после контакта с вирусом. Первыми симптомами заболевания обычно являются высокая температура, слабость, насморк, кашель, красные глаза. На четвертый или пятый день после проявления симптомов заболевания, могут появляться белые точки на внутренней стороне щек (пятна Коплика), красная сыпь на коже.

Как правило сыпь вначале появляется на шее и постепенно распространяется в сторону лица, туловища и конечностей. Поражения на коже имеют вид многочисленных точек, имеющих тенденцию собираться в сыпь, покрывающую обширные участки тела. Сыпь начинает бледнеть на третий день после появления, и это как правило сопровождается улучшением самочувствия больного.

Корь может приводить к тяжелым осложнениям со стороны дыхательной и нервной систем.

Примерно у одного из трех заболевших проявляются такие осложнения, как воспаление среднего уха, поносы, кератит. У одного из 20 детей, заболевших корью, развивается пневмония. У одного из каждых 1000 заболевших корью развивается воспаление головного мозга (энцефалит), которое может привести к постоянной инвалидности, а 1 –3 заболевших из тысячи могут умереть.

Очень редкое осложнение (1 - 4 случая на миллион больных), которое может проявиться через несколько лет после того, как человек перенес корь, – это дистрофическое заболевание мозга (SSPE), приводящее к тяжелым необратимым нарушениям центральной нервной системы, в том числе к ухудшению когнитивных способностей и судорогам.

В целом, риск осложнений, вызванных корью, наиболее высок у детей младше 5 лет, взрослых старше 20 лет, беременных женщин и больных с подавленной иммунной системой.