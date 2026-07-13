Деканы медицинских школ Израиля предупредили о негативных последствиях закона о гендерном разделении

Деканы всех медицинских школ Израиля призвали депутатов Кнессета отклонить законопроект о гендерном разделении в высших учебных заведениях, который на этой неделе могут вынести на голосование во втором и третьем чтениях, сообщает Walla.

В совместном письме деканы предупреждают, что распространение закона на обучение медицине и другим медицинским профессиям нанесет ущерб качеству подготовки специалистов и может создать прямую угрозу здоровью населения.

По их словам, закон поставит пол преподавателя выше его профессиональной квалификации и нарушит принцип совместного обучения, необходимый для подготовки врачей к работе с пациентами разных групп. Авторы письма также опасаются, что израильские медицинские факультеты могут потерять международное признание, а их выпускники – возможность проходить узкую специализацию в ведущих клиниках за рубежом.

"Если вашему родственнику понадобится операция, кого вы предпочтете: лучшего специалиста или хирурга "правильного" пола?" – говорится в обращении.

Деканы призвали депутатов голосовать против законопроекта, подчеркнув, что медицина должна прежде всего видеть в пациенте человека, независимо от пола и социального положения.