Муниципалитет Тель-Авива проводит отлов и вакцинацию шакалов от бешенства

В связи с ростом случаев бешенства в Израиле и увеличением популяции шакалов в городской черте Тель-Авива – Яффо муниципалитет Тель-Авива объявил о серии мер, направленных на снижение численности шакалов и борьбу с подкармливанием диких животных.

Как сообщает "Маарив", муниципалитет напоминает: шакалы это дикие животные, их нельзя трогать, кормить и приближаться к ним. Крайне важно не оставлять продукты питания и пищевой мусор в доступных для шакалов местах.

Исследование, проведенное в прошлом году мэрией совместно с Управлением природы и парков и Хайфским университетом, показало, что основной причиной появления шакалов в центре города является доступность пищи. Когда источники еды исчезают, животные, как правило, не остаются в этом районе и уходят дальше.

По итогам исследования было принято решение о ряде мер. В районах, где выявлена активность шакалов, будут раскладывать приманки с оральной вакциной против бешенства. Кроме того, городские власти намерены усилить контроль за источниками пищи. Речь идет о штрафах за кормление диких животных, регулярном вывозе мусора и закрытии контейнеров.

Мэрия также призывает жителей не кормить шакалов и других диких животных, контролировать кормление уличных кошек и не оставлять остатки еды в общественных местах.

В районах, где шакалы проникают глубоко в городскую застройку, например в районе сада Меир, сада Дубнов и других общественных парков, будут проводиться активные мероприятия по их удалению из жилых кварталов. При необходимости животных будут отлавливать, оказывать им ветеринарную помощь, стерилизовать или кастрировать и вакцинировать от бешенства.

Муниципальные власти напоминают владельцам собак и кошек о необходимости регулярной вакцинации животных от бешенства и других заболеваний.

Жителям советуют не приближаться к диким животным, не кормить их и сообщать о подозрительном поведении животных в муниципальную диспетчерскую службу. В случае укуса или царапины необходимо тщательно промыть рану и немедленно обратиться в окружное отделение минздрава.