Новый онлайн-инструмент может предсказать эффективность лекарств от давления

Инновационный калькулятор, разработанный на основе почти 500 рандомизированных клинических исследований с участием более 100 тысяч человек, стал значимым шагом в персонализации лечения гипертонии. Опубликованное в журнале The Lancet исследование показывает, что инструмент может существенно изменить подход к терапии высокого давления, позволяя врачам подбирать препараты с учетом индивидуальных целей снижения АД.

Модель калькулятора использует обобщенные данные о результатах лечения из сотен исследований и распределяет препараты по уровням интенсивности – низкой, средней и высокой, в зависимости от того, насколько сильно они снижают давление. Такой подход уже успешно применяется при контроле уровня холестерина.

Как показали данные, один гипотензивный препарат, с которого обычно начинают лечение, снижает систолическое давление примерно на 8-9 мм рт. ст. Однако для достижения оптимальных показателей многим пациентам требуется снижение на 15-30 мм рт. ст., что зачастую требует комбинированной терапии.

Ученые отмечают, что оценивать эффективность лечения исключительно по текущим измерениям давления ненадежно. Показатели АД подвержены значительным колебаниям – они меняются в течение дня, от дня к дню и по сезонам. Эти случайные изменения нередко сравнимы с эффектом самого лечения. Кроме того, точность измерений часто оставляет желать лучшего, что создает дополнительную неопределенность. Поэтому новый инструмент позволяет врачам принимать решения на основе объективных данных, а не только на основании переменчивых показателей давления.