Минздрав объявил Тверию новым центром вспышки заболеваемости корью

Министерство здравоохранения объявило Тверию центром заболеваемости корью в связи с резким ростом случаев заболевания.

Минздрав рекомендует ускорить получение второй дозы вакцины от кори для детей до шестилетнего возраста. Младенцев следует вакцинировать в возрасте от шести до 11 месяцев, а не начиная с года, как при обычных обстоятельствах.