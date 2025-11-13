x
Здоровье

Минздрав объявил Тверию новым центром вспышки заболеваемости корью

время публикации: 13 ноября 2025 г., 20:44
Минздрав объявил Тверию новым центром вспышки заболеваемости корью
Министерство здравоохранения объявило Тверию центром заболеваемости корью в связи с резким ростом случаев заболевания.

Минздрав рекомендует ускорить получение второй дозы вакцины от кори для детей до шестилетнего возраста. Младенцев следует вакцинировать в возрасте от шести до 11 месяцев, а не начиная с года, как при обычных обстоятельствах.

