Минздрав объявил Тверию новым центром вспышки заболеваемости корью
время публикации: 13 ноября 2025 г., 20:44 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 20:50
Министерство здравоохранения объявило Тверию центром заболеваемости корью в связи с резким ростом случаев заболевания.
Минздрав рекомендует ускорить получение второй дозы вакцины от кори для детей до шестилетнего возраста. Младенцев следует вакцинировать в возрасте от шести до 11 месяцев, а не начиная с года, как при обычных обстоятельствах.
