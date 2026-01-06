У домашней собаки в Верхней Галилеи диагностировано бешенство

Министерство здравоохранения сообщает о домашней собаке, зараженной бешенством: диагноз был поставлен в районе поселка Юваль в Верхней Галилее. Шесть человек, контактировавших с больным животным, направлены на получение профилактического лечения.

Минздрав обращается ко всем, кто контактировал сам или чьи животные имели контакт в районе инцидента с зараженным или бродячим животным в период с 19 декабря по 4 января включительно срочно обратиться в бюро здравоохранения ("лишкат бриют") в Цфате по телефонам 04-6994257, 04-6994200, или в ближайшее отделение по месту жительства, чтобы рассмотреть необходимость профилактического лечения.

После рабочего дня и в выходные следует обратиться в приемное отделение больницы.

Минздрав обращается к родителям с просьбой выяснить у детей, не трогали ли они подозрительных животных, а владельцам домашних питомцев настоятельно рекомендуется связаться с муниципальным ветеринаром и проверить актуальность прививок.

Ведомство напоминает: при укусе или царапине, полученным при контакте с животным, необходимо как можно скорее промыть рану водой с мылом, обработать дезинфицирующим раствором и обратиться в управление здравоохранения для решения вопроса о профилактике бешенства.