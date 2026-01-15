Минздрав заморозил исключение услуг в сфере детского развития из допстраховок больничных касс

Министерство здравоохранения приостановило реализацию инициативу по сокращению объемов покрытия дополнительных страховых полисов больничных касс, и объявил о намерении "провести всестороннюю проверку с участием экспертов".

Как сообщает "Глобс", остановлено исключение из дополнительных страховых полисов услуг, связанных с развитием ребенка, беременностью и родами.

Вместе с тем, министерство продолжает настаивать на том, чтобы услуги предоставлялись в рамках соглашений между больничными кассами и поставщиками, а не на условиях участия в оплате услуг, предоставляемых на частном рынке.