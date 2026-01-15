x
15 января 2026
|
последняя новость: 10:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
15 января 2026
|
15 января 2026
|
последняя новость: 10:02
15 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Минздрав заморозил исключение услуг в сфере детского развития из допстраховок больничных касс

время публикации: 15 января 2026 г., 09:27 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 10:01
Минздрав заморозил исключение услуг в сфере детского развития из допстраховок больничных касс
"Социальная и информационная помощь"

Министерство здравоохранения приостановило реализацию инициативу по сокращению объемов покрытия дополнительных страховых полисов больничных касс, и объявил о намерении "провести всестороннюю проверку с участием экспертов".

Как сообщает "Глобс", остановлено исключение из дополнительных страховых полисов услуг, связанных с развитием ребенка, беременностью и родами.

Вместе с тем, министерство продолжает настаивать на том, чтобы услуги предоставлялись в рамках соглашений между больничными кассами и поставщиками, а не на условиях участия в оплате услуг, предоставляемых на частном рынке.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 23 декабря 2025

Из расширенных страховок больничных касс уберут услуги, "не имеющие существенной ценности"