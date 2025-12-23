Из расширенных страховок больничных касс уберут услуги, "не имеющие существенной ценности"

Министерство здравоохранения опубликовало проект поправок к критериям распределения средств для поддержки больничных касс на 2026 год, предусматривающий существенные изменения в дополнительных медицинских страховках больничных касс (ШАБАН).

В отличие от обязательного базового медицинского страхования, страхование в рамках дополнительных медицинских услуг не является обязательным. Тем не менее его имеют около 80% населения.

В минздраве намерены исключить из покрытия услуги, не имеющие "существенной медицинской ценности".

В частности, в сфере услуг, связанных с беременностью и родами, предлагается исключить оплату услуг доулы (сопровождающей в родах), консультации по детскому сну, частной медсестры в роддоме, дней отдыха для роженицы (кроме специализированных учреждений), индивидуальные консультации по физической активности или питанию в роддоме.

В сфере детского развития предлагается исключить терапевтическую верховую езду, терапевтическое плавание и терапевтический спорт (кроме случаев со специфическими медицинскими показаниями для детей).

В сфере эстетической медицины предлагается исключить косметические операции и процедуры (кроме лазерной коррекции зрения и косметических операций, дополняющих медицинские процедуры).

Также предлагается исключить послеоперационное восстановление в учреждениях, не специализирующихся на реабилитации.

Среди других мер – сокращение списков врачей, доступных для второго мнения, до закрытого списка из 50 специалистов.

Больничным кассам отведено две недели, чтобы определиться, на что направить сэкономленные в результате сокращения покрытий средства – на включение дополнительных медицинских услуг, снижение страховых взносов или уменьшение собственного участия пациентов, сообщает The Marker.