Накануне осенних праздников МАДА призывает израильтян сдавать кровь

Здоровье

Мада
время публикации: 15 сентября 2025 г., 15:37 | последнее обновление: 15 сентября 2025 г., 15:37
Пресс-служба МАДА

В преддверии Рош а-Шана и осенних праздников служба скорой помощи "Маген Давид Адом" усиливает свои бригады на местах по всей стране. В праздничные дни и в "холь а-моэд" в усиленном режиме будут работать как наземные амбулансы, так и морские "ямбулансы" МАДА, которые оказывают помощь отдыхающим на пляжах Эйлата и Кинерета.

Тысячи сотрудников и волонтеров МАДА, которые проведут праздничные дни с семьями, получат дежурный транспорт, чтобы иметь возможность в любую минуту выехать по вызову. Дежурные МАДА, которые будут молиться в синагогах по всей стране, возьмут с собой медицинское оборудование и дефибрилляторы, что поможет им в экстренных случаях.

Службы крови "Маген Давид Адом" обращаются к общественности с просьбой прийти и сдать кровь на пунктах донорства крови МАДА, которые будут развернуты в торговых центрах, на станциях МАДА и в других местах по всей стране.

Информацию о расположении пункта сбора донорской крови можно найти на сайте МАДА http://www.mdais.org/dam или узнать по телефону 03-5300400.

Традиционно в праздничные дни больницы страны испытывают острый дефицит донорской крови, поэтому крайне необходимо пополнить запасы.

