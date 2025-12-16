Исследование: чрезмерное употребление кофеина может ослабить кости у пожилых женщин

Ученые из Университета Флиндерса решили выяснить, влияет ли употребление таких привычных напитков, как кофе и чай, на состояние костей у пожилых женщин. В работе, опубликованной в журнале Nutrients, почти 10 тысяч женщин в возрасте 65 лет и старше наблюдались на протяжении десяти лет. Исследователи анализировали, связаны ли регулярное употребление кофе и чая с изменениями минеральной плотности костной ткани – ключевого показателя при оценке риска развития остеопороза.

Остеопороз по-прежнему представляет серьезную проблему для здравоохранения: он затрагивает примерно каждую третью женщину старше 50 лет и ежегодно становится причиной миллионов переломов по всему миру. Поскольку кофе и чай являются одними из самых популярных напитков, понимание их возможного влияния на здоровье костей особенно важно. Ранее полученные данные по этой теме были противоречивыми, а длительных исследований не хватало. Чтобы восполнить этот пробел, команда Флиндерсского университета использовала данные крупного исследования остеопоротических переломов. В анализ вошли повторные оценки потребления напитков, а также измерения минеральной плотности костей в области бедра и шейки бедренной кости – зон, наиболее тесно связанных с риском переломов.

На протяжении всего периода наблюдения участницы регулярно сообщали, сколько кофе и чая они пьют, а ученые с помощью современных методов визуализации отслеживали, как со временем меняется плотность их костной ткани. Результаты показали, что у любительниц чая минеральная плотность костной ткани в области тазобедренного сустава была немного выше, чем у тех, кто чай не пил. Разница оказалась небольшой, но статистически достоверной и потенциально значимой для здоровья населения в целом.

С кофе ситуация оказалась менее однозначной. Умеренное его употребление – примерно две-три чашки в день – в целом не отражалось негативно на состоянии костей. Однако при потреблении более пяти чашек в день наблюдалось снижение минеральной плотности костной ткани, что указывает на возможный вред при чрезмерном употреблении. Также выяснилось, что у женщин с более высоким потреблением алкоголя негативное влияние кофе на кости было выражено сильнее, тогда как чай, напротив, оказывал особенно благоприятный эффект у женщин с ожирением.