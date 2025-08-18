Утренний кофе действительно делает вас счастливее

Люди, которые регулярно потребляют кофеин, как правило, чувствуют себя лучше после того, как выпьют кофе или другой напиток, содержащий кофеин – особенно это заметно в утренние часы. Такой вывод сделали ученые из Билефельдского и Уорикского университетов, проведя исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Scientific Reports. Участники эксперимента сообщали, что по утрам чувствовали себя значительно более счастливыми и бодрыми в те дни, когда пили кофе, по сравнению с утрами без кофе.

Также была зафиксирована связь между употреблением кофеина и снижением отрицательных эмоций, таких как грусть или подавленность. Однако этот эффект оказался менее выраженным: после кофе участники немного реже испытывали негативные чувства, и в отличие от повышения положительных эмоций, это улучшение не зависело от времени суток. В исследовании приняли участие 236 молодых людей из Германии. На протяжении четырех недель они заполняли короткие опросы на своих смартфонах семь раз в день, указывая, как они себя чувствуют в данный момент и употребляли ли кофеин в течение последних 90 минут. Таким образом, исследование сосредоточилось на естественном потреблении кофеина в повседневной жизни, а не в условиях лаборатории.

Ученые также попытались выяснить, по-разному ли влияет кофе на разных людей. По словам исследователей, они были несколько удивлены тем, что не обнаружили значимых различий между участниками с разным уровнем потребления кофеина, а также с различной степенью выраженности депрессии, тревожности или проблем со сном. Влияние кофеина на положительные и отрицательные эмоции оказалось довольно стабильным во всех подгруппах. Исследователи предполагали, что у людей с повышенной тревожностью кофе может вызывать усиление негативных эмоций, например, нервозности. Однако возможно, такие люди просто стараются избегать кофеина, и потому не попали в выборку. В исследование также не включались те, кто полностью отказывается от кофеина.

Ученые объясняют влияние кофеина на утреннее настроение его способностью блокировать аденозиновые рецепторы, что способствует бодрствованию и заставляет людей чувствовать себя более энергичными.