Комары-переносчики вируса западно-нильской лихорадки обнаружены на юге и на севере Израиля
время публикации: 21 августа 2025 г., 19:10 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 19:12
Министерство экологии и министерство здравоохранения сообщили об обнаружении в Араве (на юге) и районе Эмек а-Мааянот (на севере) комаров-носителей вируса западно-нильской лихорадки.
Местные органы власти проинформированы об угрозе распространения вируса и проинструктированы о мерах борьбы с комарами-разносчиками.
С начала лета в центре Израиля было зарегистрировано три случая заболевания западно-нильской лихорадкой.
