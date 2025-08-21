Комары-переносчики вируса западно-нильской лихорадки обнаружены на юге и на севере Израиля

Министерство экологии и министерство здравоохранения сообщили об обнаружении в Араве (на юге) и районе Эмек а-Мааянот (на севере) комаров-носителей вируса западно-нильской лихорадки.

Местные органы власти проинформированы об угрозе распространения вируса и проинструктированы о мерах борьбы с комарами-разносчиками.

С начала лета в центре Израиля было зарегистрировано три случая заболевания западно-нильской лихорадкой.