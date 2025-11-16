Клетки, покрытые противовоспалительными "наноупаковками", облегчают симптомы рассеянного склероза

Исследовательская группа из Университета Чикаго представила новый метод доставки противовоспалительных лекарств в центральную нервную систему. Подход основан на использовании особых иммунных клеток, несущих на себе "нанопакеты" с противовоспалительным веществом. Такая система, по словам авторов, может снизить выраженность симптомов рассеянного склероза и других хронических аутоиммунных заболеваний. Результаты работы опубликованы в Science Advances.

Рассеянный склероз тесно связан с воспалительными процессами. Существующие методы терапии предполагают доставку препаратов в ЦНС через мозг, однако, гематоэнцефалический барьер препятствует проникновению многих лекарств. Группа ученых занимается созданием клеточных терапий, способных достигать труднодоступных органов, в том числе мозга. Последние три года ученые сосредоточили усилия на изучении рассеянного склероза.

Созданные ими клетки для терапии заболевания работают наподобие "путешественников", которые проникают в центральную нервную систему, неся с собой "рюкзаки" с лекарством. В роли таких путешественников выступают миелоидные супрессорные клетки – иммунные клетки, способные обнаруживать воспаление и подавлять его. На них закреплены наноконтейнеры, наполненные рапамицином, противовоспалительным препаратом. Эти контейнеры усиливают действие клеток, улучшая их способность находить пораженные участки и повышая эффективность подавления воспаления. Благодаря этому комплекс клетка-контейнер способен преодолеть гематоэнцефалический барьер и доставить рапамицин внутрь нервной системы.

Такой подход позволяет перенастроить иммунный ответ в ЦНС. В экспериментах на мышах терапия замедлила развитие болезни и улучшила двигательные функции животных.