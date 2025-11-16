В копченой форели из Беларуси выявлена листерия

Министерство здравоохранения Израиля объявило о добровольном отзыве партии замороженного нарезанного филе форели холодного копчения из-за обнаружения бактерии Listeria monocytogenes.

Об этом сообщила компания-импортер "בי אם די אינטרנשיונל בע"מ", которая призвала потребителей не употреблять продукцию.

Речь идет о продукте: "Филе форели соленое, копченое, нарезанное, замороженное, 100 г", производитель – "Санта Бремор", ул. Катин Бор 106, Брест, Беларусь.

Данные партии: масса: 100 г; дата производства: 15.01.2025; срок годности: 15.01.2026; штрихкод: 4810168045586.

По данным минздрава Израиле, в продукте выявлена бактерия Listeria monocytogenes, которая может вызвать заболевание у людей из групп повышенного риска – лиц с ослабленным иммунитетом, пожилых, а также привести к выкидышам у беременных женщин. Потребителям, купившим данное филе форели, рекомендуется немедленно прекратить его употребление. Компания в координации с министерством здравоохранения проводит изъятие продукта из торговых точек.

За дополнительной информацией и по вопросам возврата можно обращаться в службу поддержки потребителей компании по телефону 03-9472947.