Новые глазные капли могут стать альтернативой очков для пожилых людей

С возрастом сотни миллионов людей по всему миру сталкиваются с пресбиопией – нарушением, при котором глаза хуже фокусируются на близких предметах и тексте. Обычно проблему решают очки или операция, но очки многим неудобны, а хирургия подходит не всем. Теперь ученые предлагают более простое решение – специальные глазные капли, которые нужно использовать дважды в день.

На конференции Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS) в Копенгагене представили данные исследования, показавшие: у большинства пациентов зрение заметно улучшилось – они могли прочитать дополнительные строки на стандартных таблицах проверки зрения, и эффект сохранялся до двух лет. По словам специалистов, такие капли могут стать безопасной и эффективной альтернативой для тех, кто хочет отказаться от очков или не готов к операции.

Препарат основан на комбинации пилокарпина, который сужает зрачок и заставляет хрусталик менять форму для фокусировки, и диклофенака, снижающего воспаление. В исследовании приняли участие 766 жителей Аргентины, которые закапывали средство утром и через шесть часов. Пациентов разделили на три группы по концентрации пилокарпина: 1%, 2% и 3% (диклофенак оставался неизменным). Результаты показали: среди 148 человек с дозировкой 1% почти все смогли прочитать минимум две дополнительные строки; в группе с 2% – 69% из 248 участников читали три и более строки; в группе с 3% – 84% из 370 участников достигли такого же результата. Среди побочных эффектов чаще всего отмечались временное помутнение зрения, легкое раздражение глаз при закапывании и головные боли.