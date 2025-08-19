x
19 августа 2025
последняя новость: 20:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
19 августа 2025
19 августа 2025
последняя новость: 20:56
19 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Здоровье

Больной бешенством шакал обнаружен в кибуце Аелет а-Шахар в Галилее

Минздрав
Бешенство
Галилея
время публикации: 19 августа 2025 г., 20:09 | последнее обновление: 19 августа 2025 г., 20:13
Больной бешенством шакал обнаружен в кибуце Аелет а-Шахар в Галилее
Tomer Neuberg/Flash90

В кибуце Аелет а-Шахар, расположенном в долине Хула в Галилее, обнаружен зараженный бешенством шакал. Два человека, контактировавшие с больным животным, были направлены на получение профилактического лечения.

Министерство здравоохранения обращается ко всем, кто контактировал или чьи животные контактировали с дикими или бродячими животными в данном районе в период с 03.08.2025 по 17.08.2025 с просьбой срочно обратиться в бюро здравоохранения в Цфате по телефону 04-6994200 или 04-6994257, чтобы рассмотреть необходимость профилактического лечения.

В нерабочее время и в выходные следует обращаться в приемное отделение больницы.

Минздрав также призывает родителей детей выяснить у детей, не сталкивались ли они с подозрительными животными, и в случае положительного ответа связаться с бюро здравоохранения.

Владельцев домашних животных просят связаться с муниципальным ветеринаром и уточнить статус вакцинации своих питомцев.

Здоровье
