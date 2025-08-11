Больной бешенством теленок обнаружен в мошаве Альма в Галилее

В сельскохозяйственном поселке Альма в Верхней Галилее обнаружен теленок, зараженный вирусом бешенства. Один человек, который контактировал с больным животным, был направлен на профилактическое лечение.

Министерство здравоохранения обращается ко всем, кто сам контактировал или чьи животные контактировали с больным или бродячим животным в указанном районе в период с 22 июля по 9 августа включительно незамедлительно обратиться в бюро здравоохранения Цфата по телефону 04-6994257 и 04-6994200 или в ближайшее к вам бюро здравоохранения ("лишкат бриют") для рассмотрения вопроса о необходимости профилактического лечения. После рабочего времени следует обращаться в приемный покой больниц.

Минздрав напоминает: если вас укусило или поцарапало животное, необходимо немедленно промыть место укуса проточной водой с мылом, продезинфицировать и обратиться в поликлинику или в бюро здравоохранения для проверки необходимости проведения профилактической вакцинации.

Министерство здравоохранения просит родителей детей, проживающих в указанном районе или посещавших указанный район, выяснить, не контактировали ли они с подозрительными или бродячими животными, и в случае необходимости срочно обратиться в бюро здравоохранения.