x
11 августа 2025
|
последняя новость: 20:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 августа 2025
|
11 августа 2025
|
последняя новость: 20:06
11 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Больной бешенством теленок обнаружен в мошаве Альма в Галилее

Минздрав
Галилея
Бешенство
время публикации: 11 августа 2025 г., 20:06 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 20:06
Больной бешенством теленок обнаружен в мошаве Альма в Галилее
AP Photo/Martin Mejia

В сельскохозяйственном поселке Альма в Верхней Галилее обнаружен теленок, зараженный вирусом бешенства. Один человек, который контактировал с больным животным, был направлен на профилактическое лечение.

Министерство здравоохранения обращается ко всем, кто сам контактировал или чьи животные контактировали с больным или бродячим животным в указанном районе в период с 22 июля по 9 августа включительно незамедлительно обратиться в бюро здравоохранения Цфата по телефону 04-6994257 и 04-6994200 или в ближайшее к вам бюро здравоохранения ("лишкат бриют") для рассмотрения вопроса о необходимости профилактического лечения. После рабочего времени следует обращаться в приемный покой больниц.

Минздрав напоминает: если вас укусило или поцарапало животное, необходимо немедленно промыть место укуса проточной водой с мылом, продезинфицировать и обратиться в поликлинику или в бюро здравоохранения для проверки необходимости проведения профилактической вакцинации.

Министерство здравоохранения просит родителей детей, проживающих в указанном районе или посещавших указанный район, выяснить, не контактировали ли они с подозрительными или бродячими животными, и в случае необходимости срочно обратиться в бюро здравоохранения.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 03 августа 2025

Новые случаи бешенства в Галилее: в поселке Альма обнаружены два больных теленка
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 июля 2025

В Австралии скончался мужчина, которого укусила летучая мышь
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 03 февраля 2025

На Голанских высотах обнаружен больной бешенством теленок